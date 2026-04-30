NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cognex-Anleger freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Cognex am 29.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,33 USD. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 0,30 USD angesetzt wurde. Somit vergütet Cognex die Aktionäre insgesamt mit 54,63 Mio. USD. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 4,40 Prozent angehoben.

Cognex-Ausschüttungsrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte das Cognex-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 53,52 USD. Für das Jahr 2025 weist das Cognex-Wertpapier eine Dividendenrendite von 0,90 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,85 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Cognex via NASDAQ 96,04 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 99,34 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Cognex

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,34 USD voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,64 Prozent absenken.

Basisinformationen der Cognex-Aktie

Die Dividenden-Aktie Cognex gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 9,011 Mrd. USD wert. Dividenden-Aktie Cognex verfügt über ein KGV von aktuell 53,25. 2025 setzte Cognex 994,360 Mio. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,68 USD.

Redaktion finanzen.at