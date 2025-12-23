NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Columbia Banking System-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Columbia Banking System-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Columbia Banking System-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27,08 USD wert. Bei einem Columbia Banking System-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,693 Columbia Banking System-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.12.2025 auf 29,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,16 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,16 Prozent zugenommen.

Columbia Banking System wurde am Markt mit 8,62 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at