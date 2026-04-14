Columbia Banking System Aktie
WKN: 908712 / ISIN: US1972361026
|Columbia Banking System-Anlage unter der Lupe
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14.04.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Columbia Banking System-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Columbia Banking System-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Columbia Banking System-Aktie betrug an diesem Tag 21,42 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Banking System-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,669 Columbia Banking System-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,13 USD, da sich der Wert eines Columbia Banking System-Anteils am 13.04.2026 auf 29,16 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,13 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Columbia Banking System eine Marktkapitalisierung von 8,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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