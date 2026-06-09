Columbia Banking System Aktie
WKN: 908712 / ISIN: US1972361026
|Langfristige Performance
|
09.06.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Columbia Banking System-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Columbia Banking System-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Columbia Banking System-Papier an diesem Tag bei 24,01 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 416,493 Columbia Banking System-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.06.2026 auf 29,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 361,52 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,62 Prozent zugenommen.
Columbia Banking System war somit zuletzt am Markt 8,61 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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