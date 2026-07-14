NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Columbia Banking System-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Columbia Banking System-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Columbia Banking System-Anteile betrug an diesem Tag 21,59 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hat, hat nun 46,318 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.07.2026 1 481,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,98 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,12 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Columbia Banking System eine Börsenbewertung in Höhe von 9,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at