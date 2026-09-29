NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Columbia Banking System-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Columbia Banking System-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,66 USD. Bei einem Columbia Banking System-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,898 Columbia Banking System-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113,27 USD, da sich der Wert eines Columbia Banking System-Anteils am 28.09.2026 auf 29,06 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 13,27 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Columbia Banking System eine Marktkapitalisierung von 8,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at