NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Banking System-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Columbia Banking System eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Columbia Banking System-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,986 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.07.2026 auf 32,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,50 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,50 Prozent zugenommen.

Columbia Banking System wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at