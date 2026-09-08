NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Banking System von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Columbia Banking System eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Columbia Banking System-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 20,37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,909 Columbia Banking System-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 151,20 USD, da sich der Wert eines Columbia Banking System-Papiers am 04.09.2026 auf 30,80 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51,20 Prozent angezogen.

Columbia Banking System markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at