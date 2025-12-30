NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Banking System von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Columbia Banking System-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Columbia Banking System-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30,13 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33,190 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Banking System-Aktie auf 28,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 943,91 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5,61 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Columbia Banking System belief sich zuletzt auf 8,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at