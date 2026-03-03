NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Banking System von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Columbia Banking System-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Columbia Banking System-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Columbia Banking System-Anteile bei 45,65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Columbia Banking System-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,191 Columbia Banking System-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Columbia Banking System-Papiers auf 29,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,61 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -36,39 Prozent.

Columbia Banking System wurde am Markt mit 8,53 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at