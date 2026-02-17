Columbia Banking System Aktie

WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

Frühe Investition 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Banking System von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Columbia Banking System-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden Columbia Banking System-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Columbia Banking System-Aktie betrug an diesem Tag 27,41 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investierten, hätten nun 36,483 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Columbia Banking System-Papiere wären am 13.02.2026 1 148,85 USD wert, da der Schlussstand 31,49 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 14,89 Prozent gleich.

Insgesamt war Columbia Banking System zuletzt 9,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

