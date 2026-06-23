Columbia Banking System Aktie

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WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

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Frühes Investment 23.06.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Columbia Banking System-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Columbia Banking System-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Columbia Banking System-Anteile betrug an diesem Tag 39,30 USD. Bei einem Columbia Banking System-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,445 Columbia Banking System-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.06.2026 auf 30,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 785,50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 21,45 Prozent vermindert.

Columbia Banking System wurde am Markt mit 8,82 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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