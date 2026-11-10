Columbia Banking System Aktie

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WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

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Columbia Banking System-Investmentbeispiel 10.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Columbia Banking System-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde die Columbia Banking System-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Columbia Banking System-Anteile an diesem Tag bei 36,42 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Banking System-Aktie investiert, befänden sich nun 2,746 Columbia Banking System-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 85,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,00 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 85,12 USD entspricht einer negativen Performance von 14,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Columbia Banking System bezifferte sich zuletzt auf 8,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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