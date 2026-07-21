Columbia Banking System Aktie
WKN: 908712 / ISIN: US1972361026
|Profitables Columbia Banking System-Investment?
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Columbia Banking System-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Columbia Banking System-Anteile bei 34,94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 286,205 Columbia Banking System-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Columbia Banking System-Papiers auf 32,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 387,52 USD wert. Damit wäre die Investition 6,12 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Columbia Banking System belief sich zuletzt auf 9,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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