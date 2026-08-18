Columbia Banking System Aktie

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WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

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Columbia Banking System-Investition 18.08.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Columbia Banking System-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das Columbia Banking System-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,11 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Columbia Banking System-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,769 Columbia Banking System-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,56 USD, da sich der Wert einer Columbia Banking System-Aktie am 17.08.2026 auf 32,34 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 10,44 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Columbia Banking System eine Marktkapitalisierung von 9,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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