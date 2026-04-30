NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Columbia Sportswear eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.04.2016 wurde das Columbia Sportswear-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 58,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,707 Columbia Sportswear-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 59,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 102,42 USD wert. Mit einer Performance von +2,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Columbia Sportswear-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at