Columbia Sportswear Aktie
WKN: 912855 / ISIN: US1985161066
|Frühes Investment
|
30.04.2026 16:04:47
NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 30.04.2016 wurde das Columbia Sportswear-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 58,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,707 Columbia Sportswear-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 59,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 102,42 USD wert. Mit einer Performance von +2,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Columbia Sportswear-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!