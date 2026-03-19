NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren gekostet

Vor 3 Jahren wurde das Columbia Sportswear-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 86,00 USD. Bei einem Columbia Sportswear-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,163 Columbia Sportswear-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 63,95 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Papiers am 18.03.2026 auf 55,00 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 36,05 Prozent verringert.

Der Marktwert von Columbia Sportswear betrug jüngst 2,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at