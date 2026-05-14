NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Columbia Sportswear-Aktie Investoren gebracht.

Columbia Sportswear-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 78,22 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Sportswear-Aktie investiert, befänden sich nun 127,845 Columbia Sportswear-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 421,38 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Anteils am 13.05.2026 auf 58,05 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 25,79 Prozent eingebüßt.

Alle Columbia Sportswear-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at