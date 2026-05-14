Columbia Sportswear Aktie
WKN: 912855 / ISIN: US1985161066
|Lukrative Columbia Sportswear-Anlage?
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14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren gekostet
Columbia Sportswear-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 78,22 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Sportswear-Aktie investiert, befänden sich nun 127,845 Columbia Sportswear-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 421,38 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Anteils am 13.05.2026 auf 58,05 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 25,79 Prozent eingebüßt.
Alle Columbia Sportswear-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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