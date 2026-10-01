Columbia Sportswear Aktie

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WKN: 912855 / ISIN: US1985161066

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Rentable Columbia Sportswear-Anlage? 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Columbia Sportswear-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Columbia Sportswear-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 74,10 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,495 Columbia Sportswear-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 774,76 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Anteils am 30.09.2026 auf 57,41 USD belief. Damit wäre die Investition 22,52 Prozent weniger wert.

Columbia Sportswear wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,98 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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