NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Columbia Sportswear gewesen.

Die Columbia Sportswear-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 102,73 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investiert hat, hat nun 9,734 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (56,06 USD), wäre das Investment nun 545,70 USD wert. Damit wäre die Investition 45,43 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Columbia Sportswear belief sich jüngst auf 2,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at