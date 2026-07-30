Columbia Sportswear Aktie

Columbia Sportswear für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912855 / ISIN: US1985161066

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Performance im Blick 30.07.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Columbia Sportswear-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Columbia Sportswear-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Columbia Sportswear-Aktie bei 58,40 USD. Bei einem Columbia Sportswear-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,123 Columbia Sportswear-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 63,56 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 088,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,84 Prozent erhöht.

Insgesamt war Columbia Sportswear zuletzt 3,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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