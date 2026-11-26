Columbia Sportswear Aktie
WKN: 912855 / ISIN: US1985161066
|Columbia Sportswear-Anlage unter der Lupe
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Sportswear-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Columbia Sportswear-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 75,43 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,326 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 107,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,75 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 7,05 Prozent gleich.
Columbia Sportswear wurde am Markt mit 3,93 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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