NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Sportswear-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Columbia Sportswear-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die Columbia Sportswear-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Columbia Sportswear-Aktie bei 87,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,444 Anteile im Depot. Die gehaltenen Columbia Sportswear-Anteile wären am 31.12.2025 630,46 USD wert, da der Schlussstand 55,09 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 36,95 Prozent verkleinert.

Columbia Sportswear wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,03 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at