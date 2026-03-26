NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Sportswear-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Columbia Sportswear-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Columbia Sportswear-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Columbia Sportswear-Aktie betrug an diesem Tag 108,86 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Columbia Sportswear-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,186 Columbia Sportswear-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (55,37 USD), wäre die Investition nun 508,63 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 49,14 Prozent verringert.

Columbia Sportswear wurde am Markt mit 2,90 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at