NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Columbia Sportswear-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Columbia Sportswear-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Columbia Sportswear-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Columbia Sportswear-Anteile bei 102,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,979 Columbia Sportswear-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.05.2026 auf 60,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59,16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,84 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Columbia Sportswear einen Börsenwert von 2,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at