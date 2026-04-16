Columbia Sportswear Aktie

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WKN: 912855 / ISIN: US1985161066

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Lohnende Columbia Sportswear-Investition? 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Columbia Sportswear-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Columbia Sportswear-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Columbia Sportswear-Papier 87,90 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Sportswear-Aktie investiert, befänden sich nun 11,377 Columbia Sportswear-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.04.2026 gerechnet (57,94 USD), wäre die Investition nun 659,16 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 34,08 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Columbia Sportswear belief sich jüngst auf 3,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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