NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde die Columbia Sportswear-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 87,46 USD. Bei einem Columbia Sportswear-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 114,338 Columbia Sportswear-Aktien. Die gehaltenen Columbia Sportswear-Anteile wären am 28.01.2026 6 160,53 USD wert, da der Schlussstand 53,88 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 38,39 Prozent.
Der Marktwert von Columbia Sportswear betrug jüngst 2,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
