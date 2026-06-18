Columbia Sportswear Aktie
WKN: 912855 / ISIN: US1985161066
|Lukratives Columbia Sportswear-Investment?
|
18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 5 Jahren bedeutet
Das Columbia Sportswear-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 98,32 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Columbia Sportswear-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,171 Columbia Sportswear-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Sportswear-Aktie auf 63,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 650,73 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,93 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Columbia Sportswear belief sich zuletzt auf 3,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!