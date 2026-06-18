Columbia Sportswear Aktie

Columbia Sportswear für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912855 / ISIN: US1985161066

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Lukratives Columbia Sportswear-Investment? 18.06.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Columbia Sportswear-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Columbia Sportswear-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 98,32 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Columbia Sportswear-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,171 Columbia Sportswear-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Sportswear-Aktie auf 63,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 650,73 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,93 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Columbia Sportswear belief sich zuletzt auf 3,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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