Columbia Sportswear Aktie
WKN: 912855 / ISIN: US1985161066
|Profitabler Columbia Sportswear-Einstieg?
|
29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte eine Columbia Sportswear-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Columbia Sportswear-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 71,34 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 140,174 Columbia Sportswear-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Columbia Sportswear-Aktien wären am 28.10.2026 8 536,59 USD wert, da der Schlussstand 60,90 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,63 Prozent.
Columbia Sportswear wurde am Markt mit 3,12 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Columbia Sportswear Co.
Analysen zu Columbia Sportswear Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Columbia Sportswear Co.
|60,50
|4,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.