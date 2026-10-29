NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte eine Columbia Sportswear-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Columbia Sportswear-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Columbia Sportswear-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 71,34 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 140,174 Columbia Sportswear-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Columbia Sportswear-Aktien wären am 28.10.2026 8 536,59 USD wert, da der Schlussstand 60,90 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,63 Prozent.

Columbia Sportswear wurde am Markt mit 3,12 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at