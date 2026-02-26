NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Columbia Sportswear-Aktie Anlegern gebracht.

Das Columbia Sportswear-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers betrug an diesem Tag 103,07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Columbia Sportswear-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,970 Columbia Sportswear-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 59,05 USD, da sich der Wert einer Columbia Sportswear-Aktie am 25.02.2026 auf 60,86 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,95 Prozent verringert.

Columbia Sportswear wurde am Markt mit 3,33 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at