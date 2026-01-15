NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Columbia Sportswear-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 15.01.2025 wurden Columbia Sportswear-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Columbia Sportswear-Papier bei 82,94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,206 Columbia Sportswear-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.01.2026 auf 54,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 33,72 Prozent.

Jüngst verzeichnete Columbia Sportswear eine Marktkapitalisierung von 2,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at