NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Wert: Die Dividendenpolitik der Dividenden-Aktie Columbia Sportswear

Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear am 10.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,20 USD für das Jahr 2025. Die Dividende hat sich somit gemäß der Dividendenhistorie nicht verändert. Alles in allem schüttet Columbia Sportswear 65,53 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Columbia Sportswear-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 6,02 Prozent dezimiert.

Entwicklung der Columbia Sportswear-Dividendenrendite

Via NASDAQ beendete der Columbia Sportswear-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 64,47 USD. Für das Jahr 2025 weist der Columbia Sportswear-Titel eine Dividendenrendite von 2,18 Prozent auf. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,43 Prozent betrug.

Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Columbia Sportswear-Aktienkurs via NASDAQ 2,36 Prozent erhöht. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 5,82 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Columbia Sportswear

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 1,18 USD voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,82 Prozent reduzieren.

Columbia Sportswear-Grunddaten

Columbia Sportswear ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 3,355 Mrd. USD. Columbia Sportswear verfügt über ein KGV von aktuell 17,02. 2025 setzte Columbia Sportswear 3,397 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 3,24 USD.

Redaktion finanzen.at