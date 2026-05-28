NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comcast von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Comcast-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 37,07 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comcast-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 26,979 Comcast-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.05.2026 680,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,22 USD belief. Mit einer Performance von -31,96 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Comcast zuletzt 90,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at