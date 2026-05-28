Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Profitable Comcast-Investition?
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28.05.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comcast von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Comcast-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 37,07 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comcast-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 26,979 Comcast-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.05.2026 680,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,22 USD belief. Mit einer Performance von -31,96 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Comcast zuletzt 90,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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