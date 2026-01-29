Comcast Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comcast-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Comcast-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 37,36 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Comcast-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 267,666 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 604,39 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 23,96 Prozent verkleinert.
Am Markt war Comcast jüngst 104,51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
