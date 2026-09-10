Comcast Aktie

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WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

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Comcast-Investition im Blick 10.09.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comcast-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Comcast-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Comcast-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Comcast-Anteile an diesem Tag bei 31,43 USD. Bei einem Comcast-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,814 Comcast-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 782,32 USD, da sich der Wert eines Comcast-Anteils am 09.09.2026 auf 24,59 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21,77 Prozent verringert.

Comcast markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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