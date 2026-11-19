Heute vor 5 Jahren wurde die Comcast-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 48,73 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comcast-Aktie investiert, befänden sich nun 205,192 Comcast-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 25,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 179,03 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 48,21 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Comcast eine Marktkapitalisierung von 90,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at