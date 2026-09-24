Comcast Aktie

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WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

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Lohnende Comcast-Investition? 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Comcast-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Comcast-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Comcast-Anteile bei 52,80 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Comcast-Aktie investiert hat, hat nun 1,894 Anteile im Depot. Die gehaltenen Comcast-Aktien wären am 23.09.2026 42,71 USD wert, da der Schlussstand 22,55 USD betrug. Damit wäre die Investition um 57,29 Prozent gesunken.

Comcast wurde am Markt mit 79,49 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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