NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Comcast-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 08.10.2025 wurde die Comcast-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Comcast-Aktie bei 28,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 346,165 Comcast-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 248,69 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,51 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Comcast eine Marktkapitalisierung von 76,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at