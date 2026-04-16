NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Comcast-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Comcast-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Comcast-Papier bei 29,09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,376 Comcast-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 972,85 USD, da sich der Wert eines Comcast-Papiers am 15.04.2026 auf 28,30 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 972,85 USD, was einer negativen Performance von 2,72 Prozent entspricht.

Comcast wurde am Markt mit 100,95 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at