Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Lukrativer Comcast-Einstieg?
|
16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Comcast-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Comcast-Papier bei 29,09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,376 Comcast-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 972,85 USD, da sich der Wert eines Comcast-Papiers am 15.04.2026 auf 28,30 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 972,85 USD, was einer negativen Performance von 2,72 Prozent entspricht.
Comcast wurde am Markt mit 100,95 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)
|
16.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comcast von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Comcast mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comcast von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
01.04.26
|Mittwochshandel in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
01.04.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
26.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comcast-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
24.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Comcast Corp. (Class A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comcast Corp. (Class A)
|24,93
|3,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.