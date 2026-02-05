Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
Langfristige Performance
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Comcast-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 37,53 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comcast-Aktie investiert, befänden sich nun 2,665 Comcast-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.02.2026 81,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,50 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,72 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Comcast belief sich zuletzt auf 107,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
