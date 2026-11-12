NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Comcast eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Comcast-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 39,35 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 25,415 Comcast-Aktien im Depot. Die gehaltenen Comcast-Aktien wären am 11.11.2026 635,89 USD wert, da der Schlussstand 25,02 USD betrug. Die Abnahme von 1 000 USD zu 635,89 USD entspricht einer negativen Performance von 36,41 Prozent.

Insgesamt war Comcast zuletzt 87,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at