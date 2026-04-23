Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Lukrativer Comcast-Einstieg?
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23.04.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Comcast-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Comcast-Anteile bei 32,36 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Comcast-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 309,008 Comcast-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 075,55 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9,24 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Comcast eine Marktkapitalisierung von 104,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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