Comcast Aktie

Comcast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

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Comcast-Performance im Blick 07.05.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comcast-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Comcast gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Comcast-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54,56 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comcast-Aktie investiert, befänden sich nun 18,330 Comcast-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.05.2026 484,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,44 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,54 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Comcast einen Börsenwert von 94,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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