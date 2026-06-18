Comcast Aktie

Comcast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Comcast-Anlage? 18.06.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comcast von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Comcast-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Comcast-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 32,16 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comcast-Aktie investiert, befänden sich nun 31,090 Comcast-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (22,69 USD), wäre die Investition nun 705,44 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,46 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Comcast betrug jüngst 84,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)

mehr Nachrichten