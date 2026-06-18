NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comcast von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurde das Comcast-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 32,16 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comcast-Aktie investiert, befänden sich nun 31,090 Comcast-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (22,69 USD), wäre die Investition nun 705,44 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,46 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Comcast betrug jüngst 84,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at