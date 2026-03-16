NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Commerce Bancshares-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Commerce Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27,26 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,669 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 174,81 USD, da sich der Wert eines Commerce Bancshares-Papiers am 13.03.2026 auf 47,65 USD belief. Das entspricht einem Plus von 74,81 Prozent.

Insgesamt war Commerce Bancshares zuletzt 7,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at