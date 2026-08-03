Commerce Bancshares Aktie

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WKN: 859672 / ISIN: US2005251036

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Performance unter der Lupe 03.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Commerce Bancshares-Aktie Anlegern gebracht.

Am 03.08.2016 wurde das Commerce Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Commerce Bancshares-Anteile an diesem Tag 29,12 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Commerce Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 343,359 Commerce Bancshares-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.07.2026 auf 59,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 350,89 USD wert. Damit wäre die Investition 103,51 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Commerce Bancshares belief sich jüngst auf 8,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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