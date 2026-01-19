NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerce Bancshares-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Commerce Bancshares-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Commerce Bancshares-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,97 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,724 Commerce Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 54,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 265,18 USD wert. Mit einer Performance von +126,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Commerce Bancshares wurde am Markt mit 8,10 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at