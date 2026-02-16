NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Commerce Bancshares-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 16.02.2016 wurde das Commerce Bancshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Commerce Bancshares-Anteile bei 25,92 USD. Bei einem Commerce Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 385,811 Commerce Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Commerce Bancshares-Papiere wären am 13.02.2026 20 679,48 USD wert, da der Schlussstand 53,60 USD betrug. Damit wäre die Investition um 106,79 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Commerce Bancshares belief sich jüngst auf 7,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at