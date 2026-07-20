Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Rentable Commerce Bancshares-Anlage?
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20.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 20.07.2023 wurde die Commerce Bancshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 45,39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,203 Commerce Bancshares-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 130,28 USD, da sich der Wert einer Commerce Bancshares-Aktie am 17.07.2026 auf 59,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,28 Prozent gesteigert.
Commerce Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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