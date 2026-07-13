NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Commerce Bancshares-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Commerce Bancshares-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 62,33 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 160,428 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Commerce Bancshares-Papiere wären am 10.07.2026 9 364,17 USD wert, da der Schlussstand 58,37 USD betrug. Mit einer Performance von -6,36 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Commerce Bancshares jüngst 8,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at